Iniziativa a sostegno dell’istruzione infantile Sinner in Brera presenta la sua Fondazione
Jannik Sinner ha lanciato ufficialmente la Fondazione che porta il suo nome in occasione di un evento a Milano. Con il campione di tennis c’erano il presidente della Fondazione Alex Vittur, il membro del consiglio direttivo Stefano Domenicali e la direttrice Christina Tauber, insieme a oltre 100 ospiti. Oltre a Vittur, il CdA della Fondazione include Stefano Domenicali e Luca Maestri. La Fondazione Jannik Sinner si propone di sostenere l’ istruzione infantile e ampliare l’ accesso allo sport sostenendo organizzazioni sportive, progetti scolastici e iniziative comunitarie. "Sono stato fortunato a coltivare la mia passione attraverso il tennis, ma so che milioni di bambini non hanno mai la possibilità di realizzare i propri sogni perché non hanno accesso alla scuola - ha dichiarato Sinner sul palco - Insieme ad Alex, parlavamo della creazione di una fondazione da molti anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
