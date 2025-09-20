Iniziativa a sostegno dell’istruzione infantile Sinner in Brera presenta la sua Fondazione

Sport.quotidiano.net | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha lanciato ufficialmente la Fondazione che porta il suo nome in occasione di un evento a Milano. Con il campione di tennis c’erano il presidente della Fondazione Alex Vittur, il membro del consiglio direttivo Stefano Domenicali e la direttrice Christina Tauber, insieme a oltre 100 ospiti. Oltre a Vittur, il CdA della Fondazione include Stefano Domenicali e Luca Maestri. La Fondazione Jannik Sinner si propone di sostenere l’ istruzione infantile e ampliare l’ accesso allo sport sostenendo organizzazioni sportive, progetti scolastici e iniziative comunitarie. "Sono stato fortunato a coltivare la mia passione attraverso il tennis, ma so che milioni di bambini non hanno mai la possibilità di realizzare i propri sogni perché non hanno accesso alla scuola - ha dichiarato Sinner sul palco - Insieme ad Alex, parlavamo della creazione di una fondazione da molti anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

iniziativa a sostegno dell8217istruzione infantile sinner in brera presenta la sua fondazione

© Sport.quotidiano.net - Iniziativa a sostegno dell’istruzione infantile. Sinner in Brera presenta la sua Fondazione

In questa notizia si parla di: iniziativa - sostegno

Sanità, Collegio chirurghi: "Pieno sostegno a iniziativa Governo su scudo penale"

Social Contest 2025: premiati al Meeting di Rimini i vincitori dell’iniziativa promossa da Cdo Opere Sociali con il sostegno di JTI Italia

Gaza, l'iniziativa umanitaria Global Sumud Flotilla incassa il sostegno dell'Università

iniziativa sostegno dell8217istruzione infantileIniziativa a sostegno dell’istruzione infantile. Sinner in Brera presenta la sua Fondazione - Jannik Sinner ha lanciato ufficialmente la Fondazione che porta il suo nome in occasione di un evento a Milano. Da msn.com

Oltre lo schermo: il cinema come gioco dell’immaginazione infantile - Il 13 maggio 2025, al Cinema San Quirico di Firenze, il grande schermo accoglie gli sguardi e le voci dei più piccoli. Lo riporta exibart.com

Cerca Video su questo argomento: Iniziativa Sostegno Dell8217istruzione Infantile