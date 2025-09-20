Inizia la Millegradini mandaci le tue foto
L’EVENTO. Due giorni di cultura tra le vie della città, domenica 21 settembre la tradizionale camminata di gruppo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: inizia - millegradini
#RBNews BCT Bergamo City Trail Millegradini Presentazione ufficiale della nuova Bergamo City Trail Millegradini e della Millegradini c/o il Comune di Bergamo. Ringraziamo per la collaborazione quotidiana l'Amministrazione cittadina. Ph Credits D R Fotogr Vai su Facebook
Inizia la Millegradini, mandaci le tue foto.
Inizia la Millegradini, le tue foto sul sito ecodibergamo.it - Due giorni di cultura tra le vie della città, domenica 21 settembre la tradizionale camminata di gruppo. Scrive ecodibergamo.it