Ingegneria dei biosistemi per la transizione verde | conferenza internazionale ad Agraria

Reggiotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un importante appuntamento di respiro internazionale vedrà protagonista l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Dal 21 al 24 settembre prossimi il dipartimento di Agraria (località Feo di Vito) ospiterà la tredicesima edizione della Conferenza Internazionale dell’Associazione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ingegneria - biosistemi

Reggio, conferenza internazionale dell’Associazione Italiana di Ingegneria presso il Dipartimento di Agraria; Dallavalle vince l'argento, Berrettini esulta e... gli chiede un selfie; Sla, Sabatelli (Nemo): In nostri centri multidisciplinarietà e interdisciplinarità.

ingegneria biosistemi transizione verdeIngegneria dei biosistemi per la transizione verde: conferenza internazionale ad Agraria - Dal 21 al 24 settembre prossimi il dipartimento di Agraria (località Feo di Vito) ospiterà la tredicesima edizione della Conferenza Internazionale dell’Associazione Italiana di Ingegneria Agraria ... Da reggiotoday.it

ingegneria biosistemi transizione verdeAll'UNIRC la Conferenza Internazionale di Ingegneria Agraria: focus sui Biosistemi per la Transizione Verde - Un importante appuntamento di respiro internazionale vedrà protagonista l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Riporta reggiotv.it

Cerca Video su questo argomento: Ingegneria Biosistemi Transizione Verde