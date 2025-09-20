Inganna un’ottantenne con una falsa emergenza | denunciato

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno denunciato in stato di libertà un 50enne della provincia di Catanzaro, ritenuto responsabile del reato di truffa. L’uomo, dopo aver contattato telefonicamente un’ultraottantenne del posto, fingendo di essere la figlia residente fuori regione e dichiarando di trovarsi in gravi difficoltà economiche, è riuscito a convincere l’anziana ad effettuare un bonifico di circa 900 euro. La vittima, resasi conto dell’inganno, si è rivolta ai Carabinieri che, attraverso tempestive indagini, hanno identificato l’autore del raggiro e informato la competente Autorità Giudiziaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

