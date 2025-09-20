Infrastrutture Ponte sullo Stretto | il ministero risponde ai rilievi dell’UE
“La Commissione Europea ha ribadito la rilevanza strategica del Ponte sullo Stretto ed espresso soddisfazione per il positivo dialogo avviato con le autorità italiane: sono ottime notizie”. Così fonti del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo cui “Bruxelles riceverà tutte le risposte necessarie” alla richiesta di maggiori informazioni sull’impatto ambientale del progetto formalizzata dalla Commissione UE. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha annunciato che l'avvio dei lavori potrebbe essere imminente, già per il prossimo mese di ottobre; unica formalità mancante è l'approvazione finale della Corte dei Conti, attesa nelle prossime settimane
