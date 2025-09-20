Infortunio Lautaro arriva la decisione di Chivu per il Sassuolo | cosa filtra sulla maglia da titolare

Infortunio Lautaro, le ultime sulle condizioni dell’attaccante nerazzurro in vista della prossima sfida al Sassuolo. Tutti i dettagli in merito. Alla vigilia della sfida di San Siro tra Inter e Sassuolo, valida per la quarta giornata di Serie A 202526, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha tenuto la consueta conferenza stampa prepartita. Tra i temi affrontati, non poteva mancare la situazione legata a Lautaro Martinez, capitano e simbolo della squadra, reduce da alcuni problemi fisici che lo hanno costretto a stringere i denti nelle ultime settimane. Chivu ha sottolineato l’atteggiamento esemplare dell’attaccante argentino, sempre pronto a mettersi al servizio del gruppo anche in condizioni non ottimali. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Lautaro, arriva la decisione di Chivu per il Sassuolo: cosa filtra sulla maglia da titolare

