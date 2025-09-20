Infortunati Verona in vista della Juve | diverse le assenze tra i gialloblu in vista del match di oggi al Bentegodi La lista completa

Infortunati Verona, l’elenco si allunga in vista della Juventus: Gagliardini out per una lussazione alla spalla, non recuperano Fallou e Harroui. L’ Hellas Verona si avvicina alla super sfida di oggi contro la Juventus in una condizione di piena e totale emergenza. Il tecnico Paolo Zanetti, già alle prese con un avvio di stagione complicato, dovrà fare i conti con un’infermeria affollatissima che lo priverà di numerosi giocatori chiave in ogni reparto del campo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la lista degli indisponibili per il match del Bentegodi si è ulteriormente allungata, rendendo la missione dei padroni di casa ancora più proibitiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunati Verona in vista della Juve: diverse le assenze tra i gialloblu in vista del match di oggi al Bentegodi. La lista completa

In questa notizia si parla di: infortunati - verona

Lazio, le ultime su Tavares, Zaccagni e gli infortunati in vista del Verona

Infortunati Juve, l’infermeria pronta a svuotarsi tra Borussia Dortmund e Verona: ci sono questi tre recuperi per Tudor. I dettagli

Infortunati Juve, Tudor può finalmente sorridere: tutti a disposizione per il Verona con una sola eccezione. Di chi si tratta

Tudor difende Di Gregorio dalle critiche ? In conferenza stampa, il mister alla vigilia di Verona-Juventus fa anche il punto sugli infortunati e su Vlahovic ? Sei d'accordo con Tudor #VeronaJuventus #Tudor #SpazioJ - X Vai su X

#Lazio, il punto sull'infermeria Arriva una buona notizia sul fronte infortunati. Reda #Belahyane è completamente ristabilito. A Como era già in panchina e col Verona sarà a tutti gli effetti un elemento in più nelle rotazioni. Per #Patric (insieme alla squadra nell' Vai su Facebook

Indisponibili e squalificati per la 38^ giornata di Serie A; Infortunio per Francisco Conceiçao, niente Juventus-Verona: cosa si è fatto il portoghese e le sue condizioni; Le ultime sull'infortunio di Lorenzo Pellegrini.

Infortunati Juve, Tudor può finalmente sorridere: tutti a disposizione per il Verona con una sola eccezione. Di chi si tratta - Infortunati Juve, ottime notizie per il tecnico bianconero: per la trasferta di Verona l’unico indisponibile resta il centrocampista Miretti Ottime notizie, finalmente. juventusnews24.com scrive

Infortunati Juve: chi salta il match contro il Verona! Ufficiali i giocatori che non recuperano dall’infermeria per la trasferta al Bentegodi - Infortunati Juve: quali sono i giocatori che non recuperano dall’infermeria per la trasferta al Bentegodi contro il Verona. Scrive juventusnews24.com