Inflazione alimentari sempre cari Ma frenano benzina e alberghi

Lanazione.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’inflazione non subisce nuovi scossoni in Umbria con Perugia in particolare – nonostante il tasso annuo non subisca variazioni rispetto al mese precedente – che continua a scalare la classifica delle città più care con un tasso di inflazione che è ora all’1,8 per cento ed un rincaro annuo per una famiglia media che è adesso pari a 487 euro. L’elaborazione è dell’ Unione consumatori su dati Istat, secondo cui però il tasso mensile nel capoluogo umbro è stato pari al – 0,1 per cento, subendo così una leggera contrazione. Di sicuro la corsa non si arresta per i beni alimentari, che rispetto a un anno fa sono più cari del 3,9 per cento e rispetto a luglio sono aumentati di 0,4 punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

inflazione alimentari sempre cari ma frenano benzina e alberghi

© Lanazione.it - Inflazione, alimentari sempre cari. Ma frenano benzina e alberghi

In questa notizia si parla di: inflazione - alimentari

Inflazione in leggera risalita: +1,7% a giugno. Su i beni alimentari (+3,5%), giù l’energia (-2,5%)

Salgono ancora i costi del carrello della spesa: a giugno +2,8%, alimentari a +4,2%. I dati Istat sull’inflazione

Inflazione, schizzano i prezzi dei beni alimentari. Federconsumatori: "Rincari folli su caffè, frutta e latte"

Inflazione, alimentari sempre cari. Ma frenano benzina e alberghi.

inflazione alimentari cari frenanoIstat: l'inflazione ad agosto frena al 1,6%, ma rincara l'alimentare - L'inflazione rallenta il passo in agosto, ma nonostante un raffreddamento dei prezzi energetici, il costo dei generi alimentari, verdura e carne in primis, continua a salire e il carrello della spesa ... Segnala ansa.it

inflazione alimentari cari frenanoIstat, l’inflazione frena all’1,6% ad agosto ma il carrello della spesa è più caro - Ad agosto l’inflazione è scesa all'1,6% dall’1,7% di luglio, con una crescita dei prezzi al consumo dello 0,1% su base mensile. Secondo corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Inflazione Alimentari Cari Frenano