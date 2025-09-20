Inflazione alimentari sempre cari Ma frenano benzina e alberghi
L’inflazione non subisce nuovi scossoni in Umbria con Perugia in particolare – nonostante il tasso annuo non subisca variazioni rispetto al mese precedente – che continua a scalare la classifica delle città più care con un tasso di inflazione che è ora all’1,8 per cento ed un rincaro annuo per una famiglia media che è adesso pari a 487 euro. L’elaborazione è dell’ Unione consumatori su dati Istat, secondo cui però il tasso mensile nel capoluogo umbro è stato pari al – 0,1 per cento, subendo così una leggera contrazione. Di sicuro la corsa non si arresta per i beni alimentari, che rispetto a un anno fa sono più cari del 3,9 per cento e rispetto a luglio sono aumentati di 0,4 punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: inflazione - alimentari
