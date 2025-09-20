Infermieristica iscrizioni a picco | a Padova crollo del 35%

Numeri mai visti per il corso di laurea in Infermieristica dell’Università di Padova. Su 1.150 posti disponibili, si sono presentati solo 744 studenti: significa 35% di banchi vuoti. Se lo scorso anno i nuovi iscritti erano 900, oggi l’università deve fare i conti con un calo secco di 156. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

