Inedito derby a Giugliano la Salernitana cerca conferme nel nome di San Matteo

Tempo di lettura: 3 minuti di Gigi Caliulo Il peso delle aspettative, il fardello dei riflettori puntati addosso. L'entusiasmo del momento finalmente positivo. La voglia di dare un altro strappo alla classifica. Con queste premesse – e che premesse – la Salernitana si avvicina all'inedito – ed insolito – derby in casa del Giugliano. I granata giocheranno per la prima volta in campionato al De Cristofaro con il crisma di chi sa di non potersi nascondere. Prima a punteggio pieno dopo il successo nel recupero con l'Atalanta Under 23, la squadra di Raffaele si appresta ad affrontare uno scoglio non facile da superare, soprattutto perché ormai i veli che ne occultavano parzialmente il potenziale sembrerebbero essere caduti dopo i successi contro Sorrento ed Orobici.

