Indossa la maschera di Gigi D’Alessio per i suoi furti | ladro beccato e arrestato

Tempo di lettura: 2 minuti Per mettere a segno i suoi furti ed ingannare le telecamere indossava una maschera raffigurante il volto di Gigi D’Alessio. Un trucco che, però, è stato scoperto dai carabinieri che, a Castellammare di Stabia (Napoli), hanno arrestato Andrea Izzo, pugile stabiese di 26 anni. A tradirlo, questa volta, non la maschera ma un passamontagna che Izzo indossa mentre è a bordo della sua auto, la scorsa notte, in via Motta Casa dei Viri. I militari lo notano, parte l’inseguimento. L’auto è rubata, la targa è stata alterata. La corsa termina in via Cupa Varano. Izzo, tenta la fuga a piedi ma quando viene raggiunto colpisce i carabinieri sfruttando le sue doti da pugile professionista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Indossa la maschera di Gigi D’Alessio per i suoi furti: ladro beccato e arrestato

In questa notizia si parla di: indossa - maschera

La teoria del complotto di Benjamin Netanyahu sostituito da qualcuno che indossa la sua maschera

Clayface: Tom Rhys Harries indossa una maschera nelle nuove foto dal set

Il ladro indossa la maschera di Gigi D’Alessio per non farsi riconoscere. Arrestato 26enne a Castellammare

«Toni Servillo indossa la maschera di un Presidente apparentemente impassibile, eppure fragilmente provato da un dolore del suo passato da cui non sembra uscirne. » Paolo Sorrentino ha dato il via alla 82esima Mostra del Cinema di Venezia presentando Vai su Facebook

Ladro con maschera di Gigi D'Alessio per ingannare telecamere - Per mettere a segno i suoi furti ed ingannare le telecamere indossava una maschera raffigurante il volto di Gigi D'Alessio. ansa.it scrive

Napoli, ruba auto mascherato da Gigi D'Alessio: arrestato il pugile Andrea Izzo, preso durante il concerto del cantante - Così Andrea Izzo, pugile stabiese di 26 anni, ha rubato un' auto e ha ingannato ... Da ilmessaggero.it