Indennità di frequenza sospesa | cause e soluzioni per ripristinare il beneficio
L’indennità di frequenza rappresenta un sostegno economico fondamentale per le famiglie con figli minori di 18 anni affetti da difficoltà fisiche o sensoriali. Con un importo mensile di circa 330 euro, il contributo aiuta a coprire le spese scolastiche e quelle legate a trattamenti terapeutici o riabilitativi. Tuttavia, non sempre la procedura di erogazione scorre . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
In questa notizia si parla di: indennit - frequenza
Cronaca | L’indennità di frequenza è una misura economica prevista dall’INPS rivolta ai minori con disabilità riconosciuta, pensata per favorire l’inclusione scolastica, sociale e riabilitativa. L’importo mensile di 336 euro, erogato per un massimo di 12 mensilità Vai su Facebook
Turbolenze e buchi d'aria, «frequenza in aumento» a causa del cambiamento climatico: le zone più colpite - Molti esperti concordano, il riscaldamento globale aumenta la velocità e la forza dei venti occidentali, causando bruschi cambiamenti nelle correnti d'aria verticali: i famosi buchi d'aria. Da ilmessaggero.it