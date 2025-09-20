Incubo Ferrari a Baku | Leclerc a muro in Q3 Hamilton lento fuori in Q2 Verstappen in pole

Gazzetta.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Male anche le McLaren: Norris partirà soltanto in settima posizione, Piastri è andato a sbattere e scatterà nono. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

incubo ferrari a baku leclerc a muro in q3 hamilton lento fuori in q2 verstappen in pole

© Gazzetta.it - Incubo Ferrari a Baku: Leclerc a muro in Q3, Hamilton lento, fuori in Q2. Verstappen in pole

