Incrocia la ex fidanzata vicino alla stazione di Vigevano e la colpisce con un calcio in faccia | arrestato

La scorsa notte un 26enne ha aggredito la ex fidanzata 22enne fuori dalla stazione di Vigevano: dopo averla fatta cadere l'ha colpita con un calcio in pieno volto e se n'è andato. La ragazza è stata soccorsa da due passanti mentre i Carabinieri hanno fermato l'uomo poco dopo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

