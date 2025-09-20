Incroci pericolosi residenti esasperati

A Savignano continuano gli incidenti, a cadenza settimanale, ormai da vent’anni, fra via Selbelle III, una strada di qualche centinaio di metri, negli incroci con la provinciale 11 per Sogliano nella parte alta e via Rio Salto nella piana. Due incroci che in vent’anni hanno portato decine di incidenti anche con morti e feriti gravi. L’ultimo è accaduto nella parte alta nell’incrocio con la provinciale 11 nei giorni scorsi, per fortuna senza feriti gravi. Chi percorre via Selbelle da mare a monte quando arriva sulla provinciale non ha visibilità e quindi deve portarsi sulla carreggiata e se arriva un altro mezzo il rischio incidente è elevatissimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

