Incroci pericolosi residenti esasperati
A Savignano continuano gli incidenti, a cadenza settimanale, ormai da vent’anni, fra via Selbelle III, una strada di qualche centinaio di metri, negli incroci con la provinciale 11 per Sogliano nella parte alta e via Rio Salto nella piana. Due incroci che in vent’anni hanno portato decine di incidenti anche con morti e feriti gravi. L’ultimo è accaduto nella parte alta nell’incrocio con la provinciale 11 nei giorni scorsi, per fortuna senza feriti gravi. Chi percorre via Selbelle da mare a monte quando arriva sulla provinciale non ha visibilità e quindi deve portarsi sulla carreggiata e se arriva un altro mezzo il rischio incidente è elevatissimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: incroci - pericolosi
Incroci pericolosi: Sangiuliano presenta il libro sotto gli occhi dell’avvocato della Boccia
Stretto di Taiwan, incroci pericolosi. Dopo la portaerei Fujian passano il cacciatorpediniere Usa Higgins e la fregata britannica Richmond
Ancora un impatto fatale in uno degli incroci che, una recente ispezione della Polstrada, ha confermato come uno dei più pericolosi in assoluto Vai su Facebook
Black point San Basilio, avviato il cantiere Sono iniziati i lavori sul black point San Basilio che riguarda gli incroci pericolosi tra via Nomentana, via di Casal Boccone, via del Casale di San Basilio, via Diego Fabbri, via Tino Buazzelli e via Nicola Maria Nic - X Vai su X
Incroci pericolosi, residenti esasperati; Porta al Prato, residenti esasperati dal degrado: “Angolo di città nel dimenticatoio” / FOTO; Furti e vandalismo a Torrino-Mezzocammino, la Lega attacca: Servono maggiori controlli, cittadini esasperati.
Incroci pericolosi, residenti esasperati - Savignano, incidenti a cadenza settimanale per scarsa visibilità fra via Selbelle e le intersezioni con la provinciale 11 per Sogliano e via Rio Salto. Scrive ilrestodelcarlino.it
"In via della Pace è caos sicurezza. Incroci pericolosi e buche rendono le strade una trappola" - Dura presa di posizione del Circolo ’Pace’ del Pd sulla viabilità "Ma non solo, perché anche il decoro urbano è latitante". Riporta msn.com