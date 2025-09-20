Incredibile | a Firenze spunta la truffa delle false multe C’è chi paga ma il Qr Code è fasullo
Firenze, 20 settembre 2025 – “E c’è chi per poterti fregare ha imparato a studiare”: cantava così Luca Carboni ormai molti anni fa in una delle sue canzoni-manifesto, “La mia città”, che parlava della frenetica vita delle metropoli. E quello che accade a Firenze con la nuova truffa escogitata racconta proprio gli espedienti più incredibili con cui gli imbroglioni cercano di intercettare i soldi dei malcapitati. In alcuni quartieri cittadini sono comparse delle multe sotto i tergicristalli. Come si sa, le contravvenzioni di oggi si presentano spesso diverse da quelle del passato. Capita di trovare non il foglio rosa, ma una sorta di scontrino con il qr code. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: incredibile - firenze
Un caso che sembra quasi uscire dalla sceneggiatura di un medical drama. Invece è realtà l’incredibile operazione eseguita all’ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli (Firenze) dove è stata rimossa una gigante cisti ovarica di 42 chili, prevalente Vai su Facebook
Incredibile: a Firenze spunta la truffa delle false multe. C’è chi paga ma il Qr Code è fasullo.
Incredibile: a Firenze spunta la truffa delle false multe. C’è chi paga ma il Qr Code è fasullo - Vengono messi scontrini sotto il tergicristallo: sembrano contravvenzioni vere, ma nascondono il tranello. msn.com scrive