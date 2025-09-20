Firenze, 20 settembre 2025 – “E c’è chi per poterti fregare ha imparato a studiare”: cantava così Luca Carboni ormai molti anni fa in una delle sue canzoni-manifesto, “La mia città”, che parlava della frenetica vita delle metropoli. E quello che accade a Firenze con la nuova truffa escogitata racconta proprio gli espedienti più incredibili con cui gli imbroglioni cercano di intercettare i soldi dei malcapitati. In alcuni quartieri cittadini sono comparse delle multe sotto i tergicristalli. Come si sa, le contravvenzioni di oggi si presentano spesso diverse da quelle del passato. Capita di trovare non il foglio rosa, ma una sorta di scontrino con il qr code. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incredibile: a Firenze spunta la truffa delle false multe. C’è chi paga ma il Qr Code è fasullo