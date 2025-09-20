Incontro istituzionale sulla medicina territoriale | confronto tra Regione Campania e Medici senza Carriere

Affrontate le criticità della medicina territoriale in Campania: dal sovraccarico burocratico all’obbligo di cooperative, passando per la formazione e la carenza di medici di famiglia.. Si è svolto un incontro di rilievo tra rappresentanti istituzionali e la delegazione di Medici senza Carriere, volto ad affrontare le criticità che da tempo interessano la medicina territoriale in Campania. Erano presenti l’Avvocato Postiglione, il Dottor Pietro Buono, il Capitano Chiari, il Dottor Ugo Trama e l’Onorevole Saiello, da anni impegnato nel monitoraggio delle problematiche dei Medici di Medicina Generale (MMG). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

