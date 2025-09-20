Incidente sulle strisce a Quinto | 13enne in bici in condizioni disperate

Un rientro da scuola come tanti si è trasformato in tragedia a Quinto di Treviso, dove un tredicenne è stato travolto da un’auto mentre pedalava sulle strisce pedonali lungo la Strada Noalese. Ora lotta per la vita all’ospedale di Treviso. La dinamica dell’incidente Erano da poco passate le 13.30 quando, secondo le prime ricostruzioni, il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Incidente sulle strisce a Quinto: 13enne in bici in condizioni disperate

In questa notizia si parla di: incidente - strisce

Un altro incidente sulle strisce pedonali in viale San Marco

Grave incidente: moto investe donna novantenne sulle strisce

È morto Vladyslav Malamen, il bimbo di 6 anni travolto sulle strisce pedonali. La fuga dalla guerra in Ucraina e l’incidente in Veneto con la mamma

ULTIM'ORA | Ragazzo di 13 anni investito sulle strisce pedonali: è grave -> https://www.nordest24.it/incidente-auto-bici-minorenne-19-settembre Vai su Facebook

#Napoli, studentessa spagnola uccisa sulle strisce. L'incidente è avvenuto intorno alle 2 in corso Umberto I, all'altezza del civico 87. La giovane era arrivata in Italia per il programma Erasmus. L'investitore è un 18enne https://buff.ly/a1jdV7A - X Vai su X

Quinto di Treviso, 13enne investito sulle strisce pedonali. Le sue condizioni sono gravi; Auto contro bici all'incrocio, studente di 13 anni travolto sulle strisce: è grave; Ragazzo in bici investito da un'auto mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali, il 13enne è grave.

Ragazzo in bici investito da un'auto mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali, il 13enne è grave - Un grave incidente stradale tra via Noalese e via Graziati si è verificato oggi, 19 settembre, intorno alle 13. Riporta msn.com

Tredicenne in bici investito da un'auto mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali VIDEO - Un grave incidente stradale tra via Noalese e via Graziati si è verificato oggi, 19 settembre, intorno alle 13. msn.com scrive