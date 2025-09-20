Incidente sulla strada statale 640 auto si schianta contro la rotonda degli Scrittori | due feriti

Momenti di paura durante la notte lungo la statale 640, nei pressi della rotonda degli Scrittori. Un’Alfa Romeo Giulietta, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo andando a impattare contro la rotatoria. Non è il primo episodio del genere che avviene in questo specifico tratto di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: incidente - strada

Drammatico incidente questa mattina intorno alle 8 e 30: auto finisce fuori strada. Gravi le condizioni del conducente. Lo schianto lungo via Nettuno, a Cisterna

Drammatico incidente a Cisterna, esce fuori strada e si schianta contro un albero: muore un 19enne

Tragedia sulla strada, un uomo anziano perde la vita in un incidente

Incidente stradale a Enna, morto a 28 anni il poliziotto Giuseppe Maggio. I colleghi: «Attacca le sirene e parti per il tuo ultimo viaggio» Vai su Facebook

Incidente sulla strada statale 640, auto si schianta contro la rotonda degli Scrittori: due feriti; Incidente sulla SS640: mezzo pesante finisce fuori strada; Grave incidente sulla Statale 640: tre auto coinvolte, elisoccorso sul posto.

Incidente a Feletto sulla SS460: auto finisce in un fossato - Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, 118 e Anas per mettere in sicurezza l’area e soccorrere il conducente ... Da giornalelavoce.it

Incidente stradale sulla ex statale 460 a lombardore: tre auto coinvolte e rallentamenti verso Torino - Incidente tra tre auto sulla ex statale 460 a lombardore provoca code e feriti lievi, indagini in corso sulle cause e richieste di maggior sicurezza sulla strada rischiosa ... Scrive gaeta.it