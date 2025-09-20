Incidente precipita nello scavo del cantiere | operaio 47enne è grave
È stato trasportato d'urgenza in ospedale l'operaio di 47 anni alla guida di una betoniera e finito in uno scavo del cantiere per la realizzazione della metrotranvia a Seregno. Cade con la betoniera negli scavi della metrotranviaIl tragico incidente sul lavoro, l'ennesimo in Brianza, si è. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Tragedia sfiorata a Ruoti: uomo incastrato nel fango salvato dai vigili del fuoco; Agostino Scavo cade dall’impalcatura e muore a Lido delle Nazioni; Operaio precipita nel cantiere della fogna, batte la testa e viene sepolto: morto 54enne nel Casertano.
Infortunio al cantiere del Terzo Valico, operaio 50enne in ospedale in codice verde - Il lavoratore sarebbe stato colpito alle spalle da un camion in retromarcia nei pressi del fronte di scavo. Scrive rainews.it
Incidente in un cantiere di Modugno: operaio precipita da 6 metri di altezza e muore. La Procura apre un'inchiesta FOTO/VIDEO - Incidente sul lavoro in un cantiere di Modugno: un uomo di 54 anni è morto cadendo da un'altezza di circa 6 metri. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it