Incidente nella notte tra Qualiano e Villaricca
Un’altro incidente avvenuto nella notte tra Qualiano e Villaricca. A scontrasri due vetture nei pressi della “rotonda di Candida”. Un altro incidente è occorso sulle strade cittadine tra Qualiano e Villaricca nella notte. Teatro del fatto l’incrocio tra Corso Italia, via Santa Maria a Cubito e Via Corigliano, zona di confine tra i due comuni. A scontrarsi quasi frontalmente, sul territorio comunale di Villaricca, due vetture che avevano imboccato l’incrocio, governato da una rotonda. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i Carabinieri che stabiliranno la dinamica dell’incidente. La vicenda richiama ancora una volta alla sicurezza stradale proprio per quell’incrocio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: incidente - notte
