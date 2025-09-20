Incidente mortale in Valle Scrivia | deceduto un 26enne in moto
Un giovane di 26 anni ha perso la vita a Borgo Fornari, frazione di Ronco Scrivia. Un incidente stradale mortale avvenuto intorno alle ore 20 di venerdì 19 settembre 2025 in via IV Novembre. Dieci anni di incidenti stradali e pedoni investiti: morti, feriti, cause e strade pericoloseIl 26enne. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Auto contro moto, giovane di 26 anni muore in valle Scrivia - Genova – Un giovane di 26 anni è morto a Borgo Fornari, frazione di Ronco Scrivia, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale: secondo la prima ricostruzione svolta dai carabinieri, la ... ilsecoloxix.it scrive
Incidente mortale in valle Scrivia, David è la tredicesima vittima da inizio anno - Si chiama David La Corte il motociclista di 26 anni morto venerdì sera in un incidente in moto avvenuto a Borgo Fornari, nel territorio comunale di Ronco Scrivia. Lo riporta msn.com