Incidente lungo viale Emporium | scooterista si schianta contro un albero e muore

Un cinquantenne - Marco Chiaramonti, istruttore di tennis e padel - ha perso la vita, lungo viale Emporium, in un incidente stradale. L'uomo era in sella ad uno scooter che, forse a causa di una buca, s'è schiantato contro uno degli arbusti sistemati sul marciapiede, a ridosso della carreggiata.