Incidente lungo viale Emporium | scooterista si schianta contro un albero e muore
Un cinquantenne - Marco Chiaramonti, istruttore di tennis e padel - ha perso la vita, lungo viale Emporium, in un incidente stradale. L'uomo era in sella ad uno scooter che, forse a causa di una buca, s'è schiantato contro uno degli arbusti sistemati sul marciapiede, a ridosso della carreggiata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: incidente - lungo
Drammatico incidente questa mattina intorno alle 8 e 30: auto finisce fuori strada. Gravi le condizioni del conducente. Lo schianto lungo via Nettuno, a Cisterna
Incidente lungo la Sr71: grave un motociclista
Incidente multiplo in galleria lungo la A23: tre auto coinvolte e dieci persone soccorse
L'incidente lungo la pista Praimont all'ora di pranzo: interviene l'elicottero ? - facebook.com Vai su Facebook
Un grave incidente è avvenuto lungo l'autostrada A1, in provincia di Lodi, poco dopo la mezzanotte tra martedì 2 e mercoledì 3 settembre. A scontrarsi un'auto e due mezzi pesanti. Cinque le persone coinvolte, di cui una ragazza di 21 anni deceduta nell'impatt - X Vai su X
Incidente lungo viale Emporium: scooterista si schianta contro un albero e muore; Incidente in viale Cannatello, due turisti in auto si scontrano con una moto: un ferito grave; Incidente in via Cavaleri Magazzeni: scontro fra moto e auto, ex assessore comunale in ospedale.
Agrigento, perde controllo dello scooter: muore un 50enne - Un uomo di circa cinquant’anni é deceduto questa sera lungo viale Emporium in un tragico incidente autonomo. Lo riporta canicattiweb.com