Incidente in via Manfredonia auto esce fuori strada e finisce nella cunetta | ferita una donna

Foggiatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ancora da chiarire la dinamica dell’incidente stradale avvenuto poco fa, in via Manfredonia, a Foggia.Due i veicoli coinvolti - una utilitaria Fiat e un suv Nissan -, uno dei quali è uscito fuori strada e ha terminato la corsa nella cunetta. Ferita la conducente del mezzo, che è stata affidata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - manfredonia

Tragedia sulla provinciale 141: un uomo perde la vita in un incidente a Manfredonia

Incidente stradale alle porte di Foggia: auto ribaltata all'ingresso di via Manfredonia; INCIDENTE Manfredonia. Violento scontro auto – furgone in via Pulsano, uomo incastrato nel mezzo; INCIDENTE Manfredonia, auto si ribalta in Via delle Antiche Mura: conducente ferito lievemente.

Motociclista perde la vita in uno scontro con auto a Cerignola - Notizie su cronaca, politica, sport, attualità, cultura ... Segnala lanotiziaweb.it

MANFREDONIA Incidente sulla SS89 Manfredonia – Foggia: coinvolta Fiat Panda (foto sq) - Incidente sulla SS89: auto coinvolta, traffico rallentato Questa mattina, sulla Strada Statale 89, in direzione Foggia nei pressi di Amendola, si è verificato un incidente che ha coinvolto un’auto. Si legge su statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Via Manfredonia Auto