Incidente domestico | abbatte un albero e si ferisce | 73enne soccorso con il Pegaso
Mentre stava tagliando un albero nel suo terreno di casa, qualcosa è andato storto ed è stato colpito alla testa, riportando un trauma cranico. È quanto accaduto nella mattina di oggi, sabato 20 settembre, a un uomo di 73 anni nel comune di Bucine, per il quale è stato richiesto l'intervento del. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
