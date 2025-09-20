Incidente-choc all’incrocio giovane in gravi condizioni
Empoli, 20 settembre 2025 – Un impatto tremendo. Un’auto che colpita violentemente si ribalta, l’altra che per la botta si accartoccia. Dentro le lamiere contorte ci sono due coniugi, la moglie di 78 anni alla guida e il marito di 84 al suo fianco. All’interno dell’abitacolo sottosopra un 28enne di Sesto Fiorentino. Empoli, grave incidente in centro. Scontro tra due auto: i feriti estratti dalle lamiere È lui ad avere avuto la peggio nel tremendo incidente avvenuto all’incrocio tra via XI Febbraio e via Bellini ieri, poco dopo le 13.30. Il giovane è stato trasportato in codice rosso al Centro traumatologico ortopedico dell’ospedale fiorentino di Careggi con trauma cranico e cervicale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
