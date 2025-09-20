Incidente al motocross di Bosisio Parini | paura per un 32enne
Allarme alla pista da motocross di via del Carreggio. Sabato 20 settembre, nel primo pomeriggio, un uomo di 32 anni è rimasto ferito durante un'uscita sportiva sull'impianto lecchese di Bosisio Parini, richiedendo l'intervento dei soccorsi sanitari. L'allarme è scattato alle 16 circa, quando i. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
