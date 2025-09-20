Incidente al motocross di Bosisio Parini | paura per un 32enne

Leccotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allarme alla pista da motocross di via del Carreggio. Sabato 20 settembre, nel primo pomeriggio, un uomo di 32 anni è rimasto ferito durante un'uscita sportiva sull'impianto lecchese di Bosisio Parini, richiedendo l'intervento dei soccorsi sanitari. L'allarme è scattato alle 16 circa, quando i. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - motocross

Incidente sulla pista da motocross, un centauro trasportato in gravi condizioni al San Gerardo

Grave incidente sulla pista di motocross: ragazzo ferito

Incidente sulla pista da motocross: ragazzino soccorso dall'eliambulanza

?? Incidente al motocross di Bosisio Parini: paura per un 32enne; Schianto moto-auto nella notte sulla SS36: un ferito; Bosisio, cade dalla moto da cross durante l'allenamento: ferito pilota di 22 anni.

Incidente al motocross di Bosisio Parini: paura per un 32enne - Sabato 20 settembre, nel primo pomeriggio, un uomo di 32 anni è rimasto ferito durante un'uscita sportiva sull'impianto lecchese di Bosisio Parini ... Secondo leccotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Motocross Bosisio Parini