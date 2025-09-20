Incidente a Vetralla muore donna investita da auto in retromarcia | era rimasta incastrata

Grave incidente poco dopo mezzogiorno di oggi, sabato 20 settembre, a Vetralla, in località La Botte. Una donna di 65 anni è stata travolta da un'auto che, secondo le prime ricostruzioni, stava effettuando una manovra in retromarcia in una traversa della via Cassia.L'impatto è stato violento e la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

