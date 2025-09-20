Incidente a Vetralla muore donna investita da auto in retromarcia | era rimasta incastrata
Grave incidente poco dopo mezzogiorno di oggi, sabato 20 settembre, a Vetralla, in località La Botte. Una donna di 65 anni è stata travolta da un'auto che, secondo le prime ricostruzioni, stava effettuando una manovra in retromarcia in una traversa della via Cassia.L'impatto è stato violento e la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - vetralla
Incidente tra auto e motorino sulla Cassia a Vetralla, due feriti
Lutto a Vetralla, Antonino Paolelli morto in un incidente stradale
Incidente sull'Aurelia bis a Vetralla: tre feriti in uno scontro auto-motorino-bici, grave una donna
Perde il controllo della moto e finisce fuori strada, ferito centauro Vetralla - Altro incidente a La Botte nel primo pomeriggio - Sul posto polizia locale e 118 - Il sindaco Sandrino Aquilani: "La Cassia è un enorme problema per la nostra città" ARTICOLO: - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sull'Aurelia bis a Vetralla: tre feriti in uno scontro auto-motorino-bici, grave una donna https://ift.tt/4mxQW7F https://ift.tt/mcqDG8N - X Vai su X
Incidente a Vetralla, muore donna investita da auto in retromarcia: era rimasta incastrata; Donna investita da un’auto in retromarcia, muore in ospedale; Morta la donna investita da un'auto in retromarcia.
Donna investita da un’auto in retromarcia, muore in ospedale - L’incidente in largo Francesco Baracca, a Vetralla nel viterbese, la vittima era rimasta incastrata sotto il veicolo guidato da un 21enne ... Scrive rainews.it
Vetralla: grave una donna investita da un’auto in retromarcia - L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno in località La Botte. Segnala civonline.it