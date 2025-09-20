Incidente a Manerbio un ragazzino di 12 anni in bici si scontra con una moto | grave in ospedale

Manerbio (Brescia), 20 settembre 2025 – Grave incidente questo pomeriggio, intorno alle 13, a Manerbio, in provincia di Brescia. In via Giovanni Boccaccio, all’altezza del civico 8, un bambino di 12 anni è stato travolto da una moto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta ed è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Manerbio, il giovane avrebbe mancato una precedenza uscendo da una strada laterale, venendo centrato da una moto guidata da un 55enne del posto. L'uomo non avrebbe riportato ferite serie ma è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente a Manerbio, un ragazzino di 12 anni in bici si scontra con una moto: grave in ospedale

In questa notizia si parla di: incidente - manerbio

Mega incidente in direzione Manerbio, davanti alla cascina campagna Vai su Facebook

Incidente a Manerbio, un ragazzino di 12 anni in bici si scontra con una moto: grave in ospedale; Scontro fra moto e bicicletta: grave un bambino di 12 anni; Ragazzino di 12 anni travolto da una moto: «È sbucato all'improvviso senza rispettare la precedenza», è gravissimo.

Incidente a Manerbio, un ragazzino di 12 anni in bici si scontra con una moto: grave in ospedale - Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Manerbio, il giovane avrebbe mancato una p ... Come scrive ilgiorno.it

Manerbio: bambino di 12 anni investito sulla bici, elisoccorso attivato - Quando si è immesso in via Boccaccio non ha visto la moto che sopraggiungeva, l'impatto è stato inevitabile. Si legge su quibrescia.it