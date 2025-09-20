Tempo di lettura: < 1 minuto Un incendio divampato stamattina sul monte Epomeo ad Ischia sta impegnando da alcune ore diversi uomini e due elicotteri. Le fiamme si sono sviluppate nel territorio del comune di Serrara Fontana, nella zona della Pietra dell’Acqua, ed hanno interessato dapprima la vegetazione bassa di quell’area per poi propagarsi anche agli alberi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i volontari delle associazioni di protezione civile e poco dopo sono arrivati anche gli elicotteri che fanno la spola tra l’Epomeo e la baia dei Maronti – ancora oggi affollata di yacht e barche da diporto – per rifornirsi di acqua da lanciare sulle fiamme. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incendio sul monte Epomeo ad Ischia, in azione elicotteri