Incendio sul monte Epomeo ad Ischia in azione elicotteri
Tempo di lettura: < 1 minuto Un incendio divampato stamattina sul monte Epomeo ad Ischia sta impegnando da alcune ore diversi uomini e due elicotteri. Le fiamme si sono sviluppate nel territorio del comune di Serrara Fontana, nella zona della Pietra dell’Acqua, ed hanno interessato dapprima la vegetazione bassa di quell’area per poi propagarsi anche agli alberi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i volontari delle associazioni di protezione civile e poco dopo sono arrivati anche gli elicotteri che fanno la spola tra l’Epomeo e la baia dei Maronti – ancora oggi affollata di yacht e barche da diporto – per rifornirsi di acqua da lanciare sulle fiamme. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: incendio - monte
Incendio a Monte Castello per i fuochi, Aquile del Nord APS scaglia una lancia a favore degli organizzatori
Incendio sul Monte Bonadies: Codacons chiede i danni, intanto brucia la collina a Conca
Perugia. Incendio a Monte Scosso: fiamme coinvolgono un annesso agricolo, nessun ferito
Ci segnalano Incendio in atto sul Monte Sammucro (San Vittore del Lazio) #frosinone #Lazio 17.09.25 Vai su Facebook
Ischia, monte Epomeo in fiamme. Vasto incendio domato all'alba; Vasto incendio a Ischia nella notte, torna a bruciare il monte Epomeo; Ischia, spaventoso incendio sul Monte Epomeo domato dopo ore.
Ischia, incendio sull'Epomeo: le fiamme riprese dai clienti di un ristorante - Sostenute dal vento, le fiamme minacciano anche la zona del Ciglio, a Serrara Fontana, avvicinandosi pericolosamente ad alcuni ristoranti. Da napoli.repubblica.it
Ischia, vasto incendio a Serrara Fontana, evacuate abitazioni e strutture alberghiere - Dalla mattinata di oggi, 5 agosto, un grosso incendio è in atto sull'isola di Ischia, nel Golfo di Napoli, nel territorio del comune di Serrara Fontana, in località Ruffano, nella borgata turistica di ... Riporta fanpage.it