Incendio di un' autovettura parcheggiata a Forlimpopoli

Incendio questa mattina, sabato, in strada, con il rogo di un'autovettura parcheggiata. Alle ore 11:10, una squadra dei vigili del fuoco di Forlì è intervenuta a Forlimpopoli, in Via Berlinguer, per l'incendio del mezzo, alimentato a benzina. La squadra ha spento le fiamme e ha provveduto alla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it