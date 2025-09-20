Incendio di un' autovettura parcheggiata a Forlimpopoli
Incendio questa mattina, sabato, in strada, con il rogo di un'autovettura parcheggiata. Alle ore 11:10, una squadra dei vigili del fuoco di Forlì è intervenuta a Forlimpopoli, in Via Berlinguer, per l'incendio del mezzo, alimentato a benzina. La squadra ha spento le fiamme e ha provveduto alla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: incendio - autovettura
Incendio nella notte a Galatone, in fiamme l’autovettura di un operaio
Nuovo incendio di autovettura: una Fiat 500 in fiamme a San Donato di Lecce
Auto in fiamme a Castiglione Olona: alle ore 19:20 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Piave per l'incendio di un'autovettura. Non si registrano feriti #incendio Vai su Facebook
Incendio di un'autovettura parcheggiata a Forlimpopoli; Si incendia un auto, tra Faenza e Forlì, i vigili del fuoco lo spengono; L'auto in pochi minuti viene avvolta dalle fiamme. Il rogo genera anche alcuni scoppi.
Auto parcheggiata va a fuoco: veicolo distrutto dalle fiamme, “guasto elettromeccanico” - Vigili del Fuoco in azione a Quinto di Treviso per incendio auto. Si legge su nordest24.it
Incendio divora un'automobile: le fiamme hanno danneggiato anche la vettura parcheggiata accanto - Un incendio legato a un guasto elettromeccanico ha distrutto, nella mattinata di sabato 20 settembre, un'automobile nel territorio ... Secondo msn.com