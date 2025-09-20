Incendio di un’auto a metano | si salvano padre e figlio che escono e danno l’allarme

Lanazione.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Follonica, 20 settembre 2025 – Paura sulla Variante Aurelia  non lontano da Follonica per un’auto a metano che ha preso fuoco. Padre e figlio che erano a bordo si sono salvati: non appena visto il fumo, hanno accostato e sono scesi dando l’allarme. Il mezzo è stato completamente avvolto dalle fiamme. A intervenire, i vigili del fuoco di Follonica. L’auto, una Citroen C4 monovolume è andata praticamente distrutta. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta verificando le condizioni di salute degli occupanti, provvedendo allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area anche tramite l’utilizzo di termocamera per la verifica della temperatura del serbatoio di gpl dell’auto e scongiurando la propagazione dell’incendio alla vegetazione circostante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

incendio di un8217auto a metano si salvano padre e figlio che escono e danno l8217allarme

© Lanazione.it - Incendio di un’auto a metano: si salvano padre e figlio, che escono e danno l’allarme

In questa notizia si parla di: incendio - auto

Incendio in strada: auto in fiamme e paura, traffico impazzito

Incendio a Roma sud, a fuoco deposito di auto. Chiusa l'Appia Nuova

Incendio a Santa Croce, auto distrutte dalle fiamme: si allunga l’ombra del dolo

Incendio in un capannone ad Ascoli, i vigili salvano un cane - Momenti di paura oggi pomeriggio nella zona industriale di Ascoli Piceno, dove un cane è stato salvato dai vigili del fuoco dopo aver inalato i fumi provocati da un incendio. Lo riporta ansa.it

Incendio a Ascoli, camion a fuoco all'esterno di un capannone. I vigili salvano un cane rimasto intossicato - Poco prima delle 13,30 i Vigili del fuoco della Centrale sono intervenuti in zona industriale di Ascoli per l’incendio di un camion all’esterno di un capannone. Da corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Un8217auto Metano Salvano