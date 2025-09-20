Incendiato l' alberone di via Castello simboli di Panni

A fuoco “l'alberone” in via Castello, simbolo di Panni. È successo poco fa, nel paese sui Monti Dauni. A denunciare l'accaduto è stato il sindaco, Amedeo De Cotiis: “Ancora non sappiamo le cause. Ringrazio personalmente i cittadini prontamente intervenuti e la Protezione e Civile”. Dopo la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Incendiato l'alberone di via Castello, simboli di Panni.

