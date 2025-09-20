Incendi dolosi nell’ex Zucchi Il Comune avvisa la proprietà | Garantite la sicurezza

Cinque incendi dolosi in poco più di un mese hanno trasformato l’area dismessa della ex Zucchi in una vera emergenza di sicurezza. Un sito che da anni versa in stato di abbandono e che oggi rappresenta una minaccia concreta per l’incolumità pubblica e per l’ambiente. Dopo l’ennesimo rogo divampato nei giorni scorsi tra i cumuli di rifiuti accatastati all’interno dell’ex stabilimento, con i vigili del fuoco costretti a un rapido e complesso intervento di spegnimento, l’Amministrazione comunale guidata dalla sindaca Rosella Giola ha deciso di firmatare un’ ordinanza urgente di messa in sicurezza indirizzata direttamente alla proprietà dell’area. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendi dolosi nell’ex Zucchi. Il Comune avvisa la proprietà: "Garantite la sicurezza"

