Inaugurato l' asilo nido il sindaco | Progetto di grande valore

Casertanews.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inaugurato l'Asilo Nido Comunale di San Tammaro, il primo sul territorio, una struttura educativa all'avanguardia destinata all’accoglienza di 20 bambini nella fascia di età compresa tra 0 e 36 mesi. All’evento hanno preso parte il Sindaco di San Tammaro Vincenzo D'Angelo, accompagnato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inaugurato - asilo

Inaugurato il primo asilo nido intercomunale della Valle Caudina a Cervinara

Inaugurato a Cervinara il primo asilo nido intercomunale della Valle Caudina

Inaugurato "Semi di futuro", il nuovo asilo nido di Aprica

Inaugurato l'asilo nido, il sindaco: Progetto di grande valore; Inaugurato stamattina a Carpiano il nuovo asilo nido comunale IL VIDEO; Il nuovo volto dell'Asilo Coccinella, una festa per la fine dei lavori. Il sindaco Brugnaro alla cerimonia di inaugurazione.

inaugurato asilo nido sindacoSAN TAMMARO - Inaugurato l’asilo nido comunale di via Cimarosa, l’assessore Scala: «Aperti cantieri per 12 milioni di euro, continua l’impegno per lo sviluppo della città» - Questa mattina, in via Cimarosa a San Tammaro, c’è stata l’inaugurazione dell’asilo nido comunale, il primo tra i paesi appartenenti all’Ambito C8. Lo riporta casertafocus.net

inaugurato asilo nido sindacoInaugurato l’asilo nido o scuola d’infanzia a Castel di Judica - Consegnato e inaugurato , dopo l’approvazione del progetto per il recupero dell’edificio scolastico di Cinquegrana, l’asilo nido o scuola d’infanzia, facente parte dell’I. Da blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Inaugurato Asilo Nido Sindaco