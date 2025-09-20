Inaugurato il ponte ciclo-pedonale sul Pisciatello intitolato all' indimenticato maestro Renzo Baredi
E' stato inaugurato ufficialmente oggi, sabato, il ponte Renzo Baredi sulla ciclovia del Pisciatello, nel comune di Cesenatico. L’intitolazione, nata dalla proposta del comitato di zona di Bagnarola e portata avanti dal Comune di Cesenatico, è dedicata al maestro Renzo Baredi, figura importante. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
