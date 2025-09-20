Inaugurato il ponte ciclo-pedonale sul Pisciatello intitolato all' indimenticato maestro Renzo Baredi

Cesenatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato inaugurato ufficialmente oggi, sabato, il ponte Renzo Baredi sulla ciclovia del Pisciatello, nel comune di Cesenatico. L’intitolazione, nata dalla proposta del comitato di zona di Bagnarola e portata avanti dal Comune di Cesenatico, è dedicata al maestro Renzo Baredi, figura importante. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inaugurato - ponte

Il ponte sulla Val Tidone inaugurato dopo 7 anni. Ma manca un montascale

Giubileo. Inaugurato “arco della pace” il nuovo ponte di Tor Vergata

Inaugurato il nuovo ponte di Tor Vergata: “Arco della Pace” in vista del Giubileo

Inaugurato il ponte ciclo-pedonale sul Pisciatello intitolato all'indimenticato maestro Renzo Baredi; Inaugurato il ponte ciclopedonale sul fiume Cesano: nuovo collegamento tra Senigallia e Marotta-Mondolfo; Inaugurato il ponte ciclopedonale sul Foglia.

inaugurato ponte ciclo pedonaleBagnarola, inaugurato il ponte Renzo Baredi - Inaugurato questa mattina, sabato 20 settembre, il ponte Renzo Baredi a Bagnarola, sulla ciclovia del Pisciatello ... Secondo livingcesenatico.it

inaugurato ponte ciclo pedonaleCesenatico. Inaugurato il ponte intitolato a Renzo Baredi - Questa mattina, a Cesenatico, si è tenuta una cerimonia speciale in onore di Renzo Baredi, amato e compianto maestro scomparso nel 2016. Come scrive corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Inaugurato Ponte Ciclo Pedonale