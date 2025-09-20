Inaugurato il nuovo mercato rionale di Casal de' Pazzi

Romatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Taglio del nastro per il rinnovato mercato rionale di Casal de' Pazzi, nel IV municipio. Il nuovo mercato di Casal de' PazziL'evento ha visto la partecipazione del sindaco Roberto Gualtieri, con il presidente del IV Massimiliano Umberti e la vicepresidente Annarita Leobruni. La struttura ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inaugurato - nuovo

Inaugurato il nuovo chiosco a lago: "Così rinasce la splendida riva di Grumo"

Inaugurato sabato a casa Fenzi il nuovo "ambulatorio di prossimità"

Inaugurato il nuovo skate park. Il Comune: "Un'idea nata nel periodo del Covid e che ora è realtà"

Casal de’ Pazzi, inaugurato il nuovo mercato rionale: tra tradizione e futuro; Inaugurato il nuovo mercato rionale di Casal de' Pazzi; A Lunata inaugurato il Buon Mercato.

inaugurato nuovo mercato rionaleLa rivoluzione dei mercati rionali: "Postazioni vuote, bando nel 2026. E prevediamo banchi più larghi" - Palazzo Vecchio sta valutando l’apertura di nuovi raggruppamenti anche a Mantignano- Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inaugurato Nuovo Mercato Rionale