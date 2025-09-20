Inaugurato il nuovo mercato rionale di Casal de' Pazzi
Taglio del nastro per il rinnovato mercato rionale di Casal de' Pazzi, nel IV municipio. Il nuovo mercato di Casal de' PazziL'evento ha visto la partecipazione del sindaco Roberto Gualtieri, con il presidente del IV Massimiliano Umberti e la vicepresidente Annarita Leobruni. La struttura ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: inaugurato - nuovo
Inaugurato il nuovo chiosco a lago: "Così rinasce la splendida riva di Grumo"
Inaugurato sabato a casa Fenzi il nuovo "ambulatorio di prossimità"
Inaugurato il nuovo skate park. Il Comune: "Un'idea nata nel periodo del Covid e che ora è realtà"
? Mercoledì 17 settembre è stato inaugurato il nuovo refettorio scolastico che servirà la scuola primaria di Almese e la secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo! L’opera - realizzata durante l'estate 2025 grazie ai finanziamenti del PNRR - so Vai su Facebook
Casal de’ Pazzi, inaugurato il nuovo mercato rionale: tra tradizione e futuro; Inaugurato il nuovo mercato rionale di Casal de' Pazzi; A Lunata inaugurato il Buon Mercato.
La rivoluzione dei mercati rionali: "Postazioni vuote, bando nel 2026. E prevediamo banchi più larghi" - Palazzo Vecchio sta valutando l’apertura di nuovi raggruppamenti anche a Mantignano- Secondo msn.com