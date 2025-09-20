Inaugurato il Lecco Beer Fest | compleanno del Rugby e sfilate di moda e auto tra i tanti eventi

Ha preso il via ieri, venerdì 19 settembre 2025, nell’area eventi del Bione, la prima edizione del Lecco Beer Fest, manifestazione a ingresso gratuito che porta in città 9 giornate di festa, 10 food truck, 15 giostre, 20 eventi collaterali. Dopo l’inaugurazione, il festival prosegue oggi, sabato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Inaugurato il Lecco Beer Fest: compleanno del Rugby e sfilate di moda e auto tra i tanti eventi - Entrano nel vivo le 9 giornate con un ricco programma di eventi, musica e food truck. Da leccotoday.it

inaugurato lecco beer festLecco Beer Fest 2025, con street food, giostre, concerti ed eventi - Il programma del Lecco Beer Fest 2025 prevede inoltre l'allestimento di 15 giostre per bambini di tutte le età (anche adulti) e un calendario di eventi collaterali tra concerti, dj- Si legge su mentelocale.it

