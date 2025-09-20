Inaugurato il Lecco Beer Fest | compleanno del Rugby e sfilate di moda e auto tra i tanti eventi

Ha preso il via ieri, venerdì 19 settembre 2025, nell’area eventi del Bione, la prima edizione del Lecco Beer Fest, manifestazione a ingresso gratuito che porta in città 9 giornate di festa, 10 food truck, 15 giostre, 20 eventi collaterali. Dopo l’inaugurazione, il festival prosegue oggi, sabato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

