Inaugurata la Panchina Lilla simbolo della lotta ai Disturbi del Comportamento Alimentare
Arezzo, 20 settembre 2025 – Sabato 20 settembre, alle ore 11:00, presso l'area verde adiacente al campo da calcetto di Parco Presentini, è stata inaugurata, su prosposta del Capogruppo Paolo Brandi, la Panchina Lilla, simbolo nazionale della lotta contro i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA). Alla cerimonia hanno preso parte l'Assessore al Sociale Stefania Franceschini, i Capigruppo consiliari di maggioranza e opposizione Beatrice Berti e Palo Brandi, oltre ad una rappresentanza dei due istituti scolastici castiglionesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
