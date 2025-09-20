In Villa Reale arrivano i maestri mondiali dell' arte

In Villa Reale l'acquarello diventa protagonista di un'esposizione di caratura internazionale. Con le opere dei grandi maestri mondiali dell'arte. Dal 4 ottobre al 9 novembre il Serrone della Reggia ospita infatti "Lacus Memoriae", nuova edizione della Mostra internazionale di acquarello. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

