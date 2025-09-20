In Toscana le medaglie d' onore per la giornata internati nei lager
Firenze, 20 settembre 2025 - Anche in Toscana cerimonie nelle prefetture per la consegna delle Medaglie d'onore conferite dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata degli internati italiani nei lager durante la Seconda guerra mondiale. A Firenze sono stati insigniti Pio Capriotti e Laro Covati (comune di Certaldo), Gino Lanari (Sesto Fiorentino), Antonino Rizzo (Firenze) e Rino Tracchi (Figline Incisa Valdarno). Le Medaglie sono state consegnate ai familiari e ai parenti - nessuno dei cinque cittadini è ancora in vita -, nel corso di una cerimonia in prefettura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
