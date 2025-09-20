In piazza a Torino per il popolo palestinese
Oggi, a partire dalle 14.30, si è svolta a Torino una manifestazione in sostegno del popolo palestinese, organizzata dal comitato “Torino per Gaza”. L’iniziativa ha voluto anche supportare l’operazione Global Sumud Flottila, le navi internazionali partite con l’obiettivo di portare aiuti concreti alla popolazione palestinese. Secondo le stime degli organizzatori, alla manifestazione hanno partecipato circa . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
A Torino in migliaia al corteo regionale a favore del popolo palestinese - Oltre 5mila persone stanno sfilando sotto il sole per manifestare solidarietà alla popolazione di Gaza. Si legge su rainews.it
Gaza, in 3 mila sfilano a Torino a sostegno del popolo palestinese - (LaPresse) Circa 3 mila persone in piazza a Torino nel corteo regionale per la Palestina. Secondo stream24.ilsole24ore.com