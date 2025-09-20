In piazza a Torino per il popolo palestinese

Oggi, a partire dalle 14.30, si è svolta a Torino una manifestazione in sostegno del popolo palestinese, organizzata dal comitato “Torino per Gaza”. L’iniziativa ha voluto anche supportare l’operazione Global Sumud Flottila, le navi internazionali partite con l’obiettivo di portare aiuti concreti alla popolazione palestinese. Secondo le stime degli organizzatori, alla manifestazione hanno partecipato circa . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

