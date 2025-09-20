In motonave verso Venezia | l' incredibile trasferta del Cesena

Gazzetta.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I tifosi di “Insieme per il Cesena” sono partiti in motonave (la Super Tayfun) verso Venezia per assistere alla partita della quarta giornata di Serie B. (credits: Corriere Romagna). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

in motonave verso venezia l incredibile trasferta del cesena

© Gazzetta.it - In motonave verso Venezia: l'incredibile trasferta del Cesena

In questa notizia si parla di: motonave - verso

In motonave verso Venezia: l'incredibile trasferta del Cesena.

motonave verso venezia incredibileVenezia-Cesena, la partenza dei tifosi bianconeri in motonave VIDEO - È partita l’avventura dei tifosi di “Insieme per il Cesena”, in viaggio sulla motonave Super Tayfun verso Venezia per assistere alla gara dei ... Lo riporta corriereromagna.it

Venezia, la partenza della motonave con i manifestanti pro Pal partita da Marghera - Est con circa 800 persone a bordo ed è diretta verso il Lido dove poi partirà il corteo ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Motonave Verso Venezia Incredibile