In motonave verso Venezia | l' incredibile trasferta del Cesena
I tifosi di “Insieme per il Cesena” sono partiti in motonave (la Super Tayfun) verso Venezia per assistere alla partita della quarta giornata di Serie B. (credits: Corriere Romagna). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: motonave - verso
A settembre, esplora le meraviglie del Golfo di Orosei a bordo di una motonave. Sosta a Cala Luna, una dellemspiagge più iconiche della Sardegna. Prosegui verso le spettacolari Piscine di Venere e Cala Biriola e lasciati stupire da tante altre meraviglie natu Vai su Facebook
Studentessa morta sulla nave verso Palermo: gli accertamenti http://dlvr.it/TMz8jj #Palermo #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X
In motonave verso Venezia: l'incredibile trasferta del Cesena.
Venezia-Cesena, la partenza dei tifosi bianconeri in motonave VIDEO - È partita l’avventura dei tifosi di “Insieme per il Cesena”, in viaggio sulla motonave Super Tayfun verso Venezia per assistere alla gara dei ... Lo riporta corriereromagna.it
Venezia, la partenza della motonave con i manifestanti pro Pal partita da Marghera - Est con circa 800 persone a bordo ed è diretta verso il Lido dove poi partirà il corteo ... Segnala msn.com