In memoria di Giuseppina Savoca la bimba uccisa nel 1959 | il Cnddu rilancia il valore della legalità

Palermotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani ricorda la tragica vicenda di Giuseppina Savoca, bambina di soli dodici anni, uccisa a Palermo la sera del 19 settembre 1959. Giuseppina si trovava davanti alla casa della nonna, intenta a giocare come ogni bambino dovrebbe. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

