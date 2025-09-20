In memoria di Giuseppina Savoca la bimba uccisa nel 1959 | il Cnddu rilancia il valore della legalità
Il Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani ricorda la tragica vicenda di Giuseppina Savoca, bambina di soli dodici anni, uccisa a Palermo la sera del 19 settembre 1959. Giuseppina si trovava davanti alla casa della nonna, intenta a giocare come ogni bambino dovrebbe. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: memoria - giuseppina
"Corta è la memoria del cuore" è il nuovo romanzo di Giuseppina Torregrossa, costruito sui legami tra madri, figlie e il filo invisibile che le lega. L'autrice racconta la storia della famiglia Accoto: una genealogia femminile che si snoda per un secolo. Ora in librer - X Vai su X
"Corta è la memoria del cuore" è il nuovo romanzo di Giuseppina Torregrossa, costruito sui legami tra madri, figlie e il filo invisibile che le lega. L'autrice racconta la storia della famiglia Accoto: una genealogia femminile che si snoda per un secolo, con la storia Vai su Facebook
In memoria di Giuseppina Savoca, la bimba uccisa nel 1959: il Cnddu rilancia il valore della legalità.
Si è spenta a 97 anni. Giuseppina Tornaboni ‘memoria’ della città - Addio a Giuseppina Tornaboni, memoria storica di Massa dove ha vissuto gli anni terribili della Seconda guerra mondiale. lanazione.it scrive