In Marocco con la Vespa per Cate settemila chilometri di solidarietà
Gubbio, 20 settembre 2025 – Quella per i motori, e in particolare per la Vespa, è una passione che accomuna Marco Minelli, Fabio Caporali e Settimio Cristalli. I tre, originari rispettivamente di Gubbio, Fabriano e Marotta, sfruttano questo loro interesse comune compiendo lunghissimi viaggi in sella all’iconico motociclo con lo scopo di raccogliere fondi a sostegno di attività e progetti di solidarietà. L’ultimo, ancora in corso ma ormai quasi concluso dopo gli oltre 7000 chilometri che i tre vespisti hanno percorso per raggiungere il Marocco, aveva l’obiettivo di aiutare la Fondazione Ospedale Salesi di Ancona e non solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
