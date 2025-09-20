AGI - La bicicletta è utilizzata per gli spostamenti quotidiani dal 10% degli adulti (18-69 anni) mentre va a piedi il 39% del campione. Lo affermano i dati, relativi al biennio 2023-2024, della sorveglianza Passi coordinata dall' Istituto Superiore di Sanità, secondo cui la scelta di mobilità attiva è in diminuzione nella popolazione adulta e la quota di popolazione che grazie a queste scelte raggiunge i livelli di attività fisica raccomandati dall' Oms è sostanzialmente stabile nel tempo, intorno al 19%. European Mobility Week e abitudini di spostamento. I dati sono pubblicati in concomitanza con la European Mobility Week, che si celebra dal 16 al 22 settembre e culmina con la ' Giornata senz'auto '. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - In Italia solo il 10% degli adulti si sposta in bici