In Italia solo il 10% degli adulti si sposta in bici
AGI - La bicicletta è utilizzata per gli spostamenti quotidiani dal 10% degli adulti (18-69 anni) mentre va a piedi il 39% del campione. Lo affermano i dati, relativi al biennio 2023-2024, della sorveglianza Passi coordinata dall' Istituto Superiore di Sanità, secondo cui la scelta di mobilità attiva è in diminuzione nella popolazione adulta e la quota di popolazione che grazie a queste scelte raggiunge i livelli di attività fisica raccomandati dall' Oms è sostanzialmente stabile nel tempo, intorno al 19%. European Mobility Week e abitudini di spostamento. I dati sono pubblicati in concomitanza con la European Mobility Week, che si celebra dal 16 al 22 settembre e culmina con la ' Giornata senz'auto '. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: italia - adulti
Obesità in Italia: 23 milioni di adulti sovrappeso, allarme tra giovani e donne. Aumento del 4% in 20 anni, con picchi tra le nuove generazioni
Ginnastica ritmica Anche tra gli adulti aumentano i praticanti Rinnovata l’intesa tra Fgi e Regione per gli eventi in Emilia Romagna. Italia, movimento al top. Boom tra i giovanissimi
“Niente Miss Italia per chi ha profili su OnlyFans altri siti per adulti”: l’annuncio di Patrizia Mirigliani
70 anni di Fe y Alegría nel mondo! Celebriamo 24 anni in #Italia offrendo opportunità a giovani e adulti… un impegno educativo che trasforma le vite! ? #SomosFeyAlegría e il nostro impegno è far brillare la fiamma dell’educazione più forte che mai Vai su Facebook
ITALIA ANALFABETA: IL 37% DEGLI ADULTI FATICA A LEGGERE E COMPRENDERE TESTI Dal rapporto Education at a Glance 2025 emergono divari educativi, investimenti sotto la media In Italia più di un terzo della popolazione adulta fatica con la lettura - X Vai su X
Mobilità attiva, si sposta in bici e a piedi una minoranza di italiani; argenx sposta in Italia la distribuzione dei suoi farmaci per rispondere alla domanda di terapie immunologiche; Ora solare, stanotte si spostano le lancette: ecco come regolare sveglie e orologi.
La mobilità attiva migliora la salute. Ma in Italia solo il 10% degli adulti usa la bici e il 39% va a piedi per gli spostamenti quotidiani - La bicicletta è utilizzata per gli spostamenti quotidiani dal 10% degli adulti (18- Si legge su quotidianosanita.it
SOLO 10% SI SPOSTA - La bicicletta è utilizzata per gli spostamenti quotidiani dal 10% degli adulti (18- Riporta 9colonne.it