Secondo i dati dell’ Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) dell’Agenzia delle Entrate, tra aprile e giugno si sono registrate oltre 201mila compravendite di abitazioni, circa 15mila in più rispetto allo stesso periodo del 2024. Si tratta di un incremento dell’ 8% su base annua, che consolida una crescita ormai ininterrotta da cinque trimestri consecutivi. Ad aprile il mercato ha raggiunto il picco e gli scambi (numero di compravendite effettivamente concluse) hanno fatto registrare un balzo del +10,2% rispetto all’anno precedente, con una domanda che è rimasta sostenuta nonostante l’inflazione e i tassi di interesse relativamente alti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - In Italia si vendono più case, le città dove si compra meglio