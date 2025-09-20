In gol dopo 40 secondi | così il leone brasiliano Vinicio conquistò Napoli e poi Vicenza

Provate a socchiudere le palpebre per un istante soltanto e tendete l'orecchio. Lo sentite anche voi, questo fragore? Gente che esulta scomposta sulle tribune, letteralmente in delirio. Tutti che gridano il suo nome, mentre lui festeggia sotto ai suoi nuovi, eccitati tifosi. Succede, specie se questa è la partita del tuo esordio e tu segni dopo soltanto 40 secondi. Difficile pronosticare un incipit migliore. Lui ne è perfettamente consapevole. Quella gara tra Napoli e Torino finirà due a due, ma tutti lo capiscono subito, che in Italia ha appena citofonato una stella. Si chiama Luís Vinícius de Menezes, detto Luís Vinício: è nato a Belo Horizonte, il 28 febbraio del 1932. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

