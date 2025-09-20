La Cgil in corteo per Gaza. A Ferrara e in tutta l’Emilia Romagna sono state dichiarate quattro ore di sciopero, nel pomeriggio di ieri, con una serie di assemblee che si sono svolte in tutti i luoghi di lavoro. A Ferrara si è formato un corteo, in centinaia i presenti, che ha visto un primo concentramento davanti la sede della Camera del Lavoro Cgil in piazza Verdi, per poi partite in direzione della prefettura per un presidio. "La Cgil, sin dall’inizio della guerra – hanno ricordato i promotori dell’iniziativa – ha organizzato e partecipato a tutte le manifestazioni a sostegno del popolo palestinese e contro il genocidio in atto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In corteo per Gaza 'Bella ciao' e bandiere: "Fermiamo l'invasione"