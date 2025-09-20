In corteo per Gaza ’Bella ciao’ e bandiere | Fermiamo l’invasione
La Cgil in corteo per Gaza. A Ferrara e in tutta l’Emilia Romagna sono state dichiarate quattro ore di sciopero, nel pomeriggio di ieri, con una serie di assemblee che si sono svolte in tutti i luoghi di lavoro. A Ferrara si è formato un corteo, in centinaia i presenti, che ha visto un primo concentramento davanti la sede della Camera del Lavoro Cgil in piazza Verdi, per poi partite in direzione della prefettura per un presidio. "La Cgil, sin dall’inizio della guerra – hanno ricordato i promotori dell’iniziativa – ha organizzato e partecipato a tutte le manifestazioni a sostegno del popolo palestinese e contro il genocidio in atto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
Napoli, tensioni con la polizia al corteo prima della seduta per Gaza in Consiglio comunale
Corteo a Giaffa in Israele: smettete di affamare Gaza
25mila persone in corteo a Firenze contro il genocidio a Gaza
Doppio corteo per Gaza e la Sumud Flotilla, migliaia in piazza: "Non possiamo più tacere"
Corteo per Gaza al Lido, organizzatori: "Siamo 10mila". Fallito blitz sul red carpet - Si è conclusa in modo pacifico, ma non privo di momenti finali di tensione, la manifestazione 'Palestina libera - Lo riporta adnkronos.com
Corteo pro Pal a Venezia, la manifestazione al Lido in diretta: oltre 5 mila per Gaza alla Mostra del Cinema. Presente il fumettista Zerocalcare - 30 il corteo in favore della Palestina organizzato al Lido di Venezia da centri sociali e Anpi. Secondo corrieredelveneto.corriere.it